Petrol
107.43
4.85%
Euro
16.16
0.45%
Dolar
15.31
0.44%
Altın
912.05
1.07%
Borsa
2454
-1.45%
Bitcoin
498.000
1.73%
BTXN Coin
12.34
-15.99%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ankara'da, evlilik vaadi ile 1.5 milyon TL dolandıran örgüte Kaçak Gelin Operasyonu

    Evlenme vaadi ile kandırdıkları kişileri yaklaşık 1.5 milyon TL dolandırdığı tespit edilen örgüte, ‘Kaçak Gelinler Operasyonu’ düzenlendi. 9’u kadın olmak üzere 18 şüpheli yakalandı.
    • 11.05.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da, evlilik vaadi ile 1.5 milyon TL dolandıran örgüte Kaçak Gelin Operasyonu

    Ankara’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 mağdurun şikayeti ile ülke genelinde evlenme vaadi ile 20 kişiyi dolandıran örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

    Kurulan özel ekip, örgütü 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

    DHA’nın haberine göre; operasyonun düğmesine basan ekipler, 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adı ‘Kaçak Gelinler’ olan operasyon kapsamında, 9’u kadın 18 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Engelli ve algı yetisi düşük şahısları hedef aldılar

    Örgütün özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı tespit edildi. Sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları, karşılığında yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

    Türk örf ve adetlerine uyma izlenimi verdiler

    Ayrıca örgütün kendilerince kurduğu senaryoda; Türk örf, adet ve geleneklerine sözde uygun hareket ettikleri; örgüt üyesi kadınları istemek için gelen mağdurların, kendilerine anne, baba ve kardeş izlenimi veren yine örgüt üyelerinden istedikleri belirlendi.

    Ankara da, evlilik vaadi ile 1.5 milyon TL dolandıran örgüte Kaçak Gelin Operasyonu #1

    İmam nikahı sonrası gelinler örgüt üyeleri ile kaçtı

    Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, sözde geline imam nikahı kıyıldıktan sonra güven sağlamak için düğün sonrası ev ziyaretine gittikleri, sözde gelinin ise bu sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte ortadan kaybolduğu öğrenildi.

    Suç örgütünün bu yöntemle 20 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

    Ankara da, evlilik vaadi ile 1.5 milyon TL dolandıran örgüte Kaçak Gelin Operasyonu #2

    Ankara da, evlilik vaadi ile 1.5 milyon TL dolandıran örgüte Kaçak Gelin Operasyonu #3

    Ankara da, evlilik vaadi ile 1.5 milyon TL dolandıran örgüte Kaçak Gelin Operasyonu #4

    Ankara da, evlilik vaadi ile 1.5 milyon TL dolandıran örgüte Kaçak Gelin Operasyonu #5


    İlginizi Çekebilir

    2022 DGS başvuruları başladı mı? 2022 DGS kılavuzu yayınlandı mı?
    Eğitim

    2022 DGS başvuruları başladı mı? 2022 DGS kılavuzu yayınlandı mı?

    Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
    3. Sayfa

    Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir