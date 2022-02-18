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- Ankara'da FETÖ operasyonu: 114 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 114 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- DHA
- 18.02.2022 - 08:42
- Güncelleme : 18.02.2022 - 08:48
Emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
114 FETÖ'CÜ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 99 'mahrem imam', örgütün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 15 'mahrem imam' olmak üzere toplam 114 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.