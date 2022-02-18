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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 114 gözaltı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 08:48
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 114 gözaltı

    Emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

    114 FETÖ'CÜ GÖZALTINA ALINDI

    Soruşturma kapsamında 99 'mahrem imam', örgütün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 15 'mahrem imam' olmak üzere toplam 114 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.

    Ankara da FETÖ operasyonu: 114 gözaltı #1


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