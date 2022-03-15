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- Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- DHA
- 15.03.2022 - 09:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.