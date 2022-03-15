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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 09:11
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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