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Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.