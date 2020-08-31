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    Ankara'da FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 31.08.2020 - 11:36
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 11:36
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    Ankara'da FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ ile iltisakı bulunduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller bulunan, halen görevdeki 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

    Ankara da FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı #1

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