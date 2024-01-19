Ankara'da FETÖ’den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıldır aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç pilot üsteğmen, Ankara'da yakalandı.

İHA

FETÖ terör örgütüyle kapsamlı mücadele sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet ekipleri yürüttükleri çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan ve 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç Pilot Üsteğmen F.T.'nin, Etimesgut ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı adres belirlendi.

Yakalandı

17 Aralık günü söz konusu adrese düzenlenen operasyon sonucu F.T. yakalandı.

Şahsın yapılan üst aramasında, başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)