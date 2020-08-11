Ankara'da fidye için kaçırılan Afgan kurtarıldı

Fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, gözleri ve elleri bağlanmış şekilde bulundu.

4 yıldır Türkiye’de yaşayan ve Ankara'da inşaat işleri ile uğraşan Afganistan uyruklu Muhammed R., arkadaşı H.M.’ye 15 gündür ulaşamadığı gerekçesi ile polise gitti.

Polis ekipleri de Hacıbayram Mahallesi’nde yaşayan Muhammed R.'nin ifadeleri doğrultusunda harekete geçti.

15 BİN DOLAR FİDYE İSTENDİ

Muhammed R., 1 Ağustos'ta H.M.'nin Afganistan'da bulunan ailesinin kendisine bir resim ve video gönderdiğini, H.M.'nin kaçırılmış olduğunu ve kendilerinden 15 bin dolar istendiğini belirtti.

Fidye isteyen kişilerin, parayı göndermezlerse H.M.'yi öldürecekleri yönünde tehdit ettiklerini belirtti. Telefonla aileyi birkaç kez aradıklarını, para için süre verdiklerini, arayan kişilerin de Farsça konuştuklarını, ayrıca mesajları da Farsça ilettiklerini söyledi.

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ELLERİ VE GÖZLERİ BAĞLI HALDE BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.M. kaybolmadan önce iş görüşmesi yaptığını ve telefondaki kişinin inşaat işi var diyerek H.M.'yi çağırdığını belirledi. Telefonda yapılan incelemede, numaranın Afgan Z.S. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Zanlının ifadeleri doğrultusunda H.M.'nin, Mamak'ta bir arkadaşına ait adreste tutulduğu belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.M.'yi adreste elleri kolları bağlı şekilde buldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kurtarılan Afganistan vatandaşı polis ekiplerine teşekkür ederken, gözaltına alınan Z.S. ve arkadaşı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.