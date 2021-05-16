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    Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu 

    Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 17:39
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    Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu 

    Ankara'da etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    ÇEVREYE HASAR VERDİ

    Kızılay'da rüzgarın etkisiyle kopan ağaç dalı, 3 katlı apartmana doğru devrildi. Bina önünde bulunan park halindeki otomobil hasar gördü.

    Çankaya İşçi Blokları Mahallesi'nde kopan elektrik telleri ise kaldırıma savruldu.

    Bu sırada bina bahçesinde bulunan yeşil alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi ile söndürüldü.


    Ankara da fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu  #1

    Ankara da fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu  #2

    Ankara da fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu  #3

    Ankara da fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu  #4

    Ankara da fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu  #5

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