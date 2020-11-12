Ankara'da freni boşalan belediye otobüsü apartmana çarptı

Park halindeylen geri doğru gitmeye başlayan otobüs, apartmanın duvarına çarparak durdu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da talihsiz bir kaza meydana geldi.

Altındağ'da içinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, şoförü tarafından otoparka götürülürken arıza yaptı.

FRENİ BOŞALINCA GERİ DOĞRU GİTTİ

Şoför, otobüsü yol kenarında park ederek araçtan indi. Bu sırada freni boşalıp hareket eden otobüs, yokuş aşağı geri gitmeye başladı.

APARTMANA ÇARPARAK DURDU

Yaklaşık 1 kilometre geri giden otobüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durdu.

Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpma anı ViDEO

OTOBÜS VE BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüste ve bina duvarında hasar oluştu.

Otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, otobüsün hızla geri geri gittiği ve şoförün de otobüsü durdurabilmek için peşinden koştuğu görüldü.