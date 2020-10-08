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    Ankara'da freni boşalan kamyon trafikte 2 kilometre geri gitti

    Yokuş çıktığı sırada freni boşalan ve gelen araçların üzerine doğru giden kamyon, sürücünün müdahalesi üzerine refüje çarparak durabildi.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 17:44
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 17:44
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    Ankara'da freni boşalan kamyon trafikte 2 kilometre geri gitti

    Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobil, Kasım Aymergen'in kullandığı 06 DS 3150 plakalı kamyonun hava tüpüne çarptı.

    Bunun üzerine freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı.

    SÜRÜCÜNÜN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

    Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için manevralar yapmaya başladı. Yoğun trafik içinde yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in müdahalesiyle refüje çarparak karşı geçtikten sonra durdu.

    Hiçbir araca çarpmayan kamyonun sürücüsü Aymergen, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise karşı şeritten gelen bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi.

    Ankara'da freni boşalan kamyon trafikte 2 kilometre geri gitti

    "KİMSE ZARAR GÖRMEDİ"

    Kamyon sürücüsünün yeğeni Yusuf Zavagar, "Amcam yükünü bıraktıktan sonra evine dönerken yol üzerinde 2 aracın kaza yaptığını görünce yavaşlıyor. Yol üzerinden gelen başka araç ise kamyonun sol tarafındaki tüplere çarpıp, hava hortumlarını patlatıyor. Bu sebeple kamyonun freni, el freni ve imdat sistemi dahil her şeyi devre dışı kalıyor. Ondan sonra rampa olduğu için araba geri geri iniyor. Allah'a şükür kimseye zarar vermeden duruyor." dedi.

    Ankara da freni boşalan kamyon trafikte 2 kilometre geri gitti #1

    Ankara da freni boşalan kamyon trafikte 2 kilometre geri gitti #2

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