Ankara’da freni boşalan kamyonet takla attı

Mangal kömürü yüklü kamyonetin, yokuş aşağı inerken frenleri boşaldı. Araç, 4 takla attıktan sonra durabildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halinde olan M.D. kontrolündeki mangal kömürü yüklü kamyonetin, Eymir Gölü yakınlarında yokuş aşağı giderken frenleri boşaldı.

Sürücü aracın kontrolünü kaybetti.

Son sürat savrulan kamyonet, attığı 4 taklanın ardından durabildi.

Aracın içinde bulunan S.U. ve İ.A, kazanın şiddeti ile araçtan dışarıya savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Araç sürücüsü M.D. ağır yaralanırken, diğer yaralarının durumunun kritik olmadığı belirlendi.

Şahıslar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili adli işlem başlatıldı.

“HAYATİ TEHLİKELERİ YOK”

Kazaya tanık olan Sezgin Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“Çok fazla yük olmamasına rağmen mekanik sistemden kaynaklı aracın freni boşalıyor. Araç dört takla atarak durabiliyor. Araç içerisinde bulunan şoför ve iki çalışan arkadaş yola savruluyor.

Bölgeye piknik için gelen araçların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sadece şoförde göğsünde ağrı olduğunu belirtti. Çok şükür hayati bir tehlikeleri yok.”