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    Ankara’da freni boşalan tır park halindeki araçlara çarptı

    Ankara’da freni boşalan tır kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
    • 25.10.2022 - 02:32
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    Ankara’da freni boşalan tır park halindeki araçlara çarptı

    Ankara'da dün gece saat 22.30 sıralarında Ankara, Pursaklar İlçesi, Merkez Mahallesi, Şehit Salim Akgül Caddesin üzerinde, M.Ş. kontrolündeki 06 COJ 677 plakalı kömür yüklü tırın henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü freni boşaldı.

    Freni boşaldı

    Freni boşalarak kontrolden çıkan tır, park halindeki 06 BP 751, 06 BVR 311 ve 06 CGH 481 plakalı araçlara çarparak durabildi.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken gaz kaçağı şüphesi ile güvenlik önlemi alındı.

    Ankara’da freni boşalan tır park halindeki araçlara çarptı #1

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kazadan sonra etrafa saçılan kömürler başka bir tıra yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kazada hasar gören araç sahibi Abdülkadir Gümüş maddi hasarları olduklarını ve mağdur olduklarını belirtti.

    Ankara’da freni boşalan tır park halindeki araçlara çarptı #2


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