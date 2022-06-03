Ankara’da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah saatlerinde ortaya çıktı. Gece saatlerinde başlayan fırtına pek çok ağacı devirdi.

Başkent'te gece yarısı başlayan sağanak yağmur, fırtına ve gök gürültüsü pek çok ağacın devrilmesine neden oldu

Gece saatlerinden devrilen ağaçlar, belediye ekiplerinin müdahalesi ile kaldırılırken ağaçların devrilme görüntüleri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

12 yıllık söğüt ağacı devrildi

Çankaya’nın Cevizlidere Mahallesi’nde bulunan 12 yıllık söğüt ağacının boş yola devrilmesi can ve mal kaybının önüne geçti. Mahalle sakini Uğur Çakmak, “30 senedir buradayım, gecekonduların zamanında bu ağaç vardı. Ağaç fırtına şiddetiyle yıkıldı. Üzüldük 12 yıllık ağaç gitti.” diye konuştu. Ağaç kalıntıları ise sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Muhtarlığın üstüne ağaç devrildi

Gece yaşanan olaylardan kaynaklı Kocatepe Mahallesi Muhtarlığı üzerine de ağaç devrildi. Çevredeki vatandaşlar benzer olayların daha önce de yaşandığını, ağaçların Çankaya Belediyesi’nin bakım yapmamasından dolayı zayıfladığını iddia etti.

Ankara'da gece yaşanan fırtınadan geriye kalanlar ViDEO