Ankara'da gecekondunun üzerine apartmanın istinat duvarı çöktü Kaba inşaatı tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çökerken, gecekonduda yaşayan ve sesler nedeniyle dışarı çıkan Ramazan Dağ, olaydan yara almadan kurtuldu.

DHA

Saat 09.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Yeşil Bayır Mahallesi 1804'üncü Sokak'ta kaba inşaatı yeni tamamlanan 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gecekondudan son anda çıktı, beslediği hayvanlar öldü

Olay öncesi gecekonduda bulunan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkarak kurtuldu. Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bahçesindeki kulübede beslediği 3 köpek yavrusu ve kuşları istinat duvarının altında kalıp öldü.

"40 sefer belediyeyi uyardım"

Dağ, daha önce Mamak Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olayla ilgili şikayette bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

40 sefer Mamak Belediyesi'ne müracaatta bulundum. Buraya gelen yapı denetimdeki insanlar bir şey olmaz buraya, 'biz garanti veririz' dediler. Ben içinde öyle oturdum. İçindeydim, kıl payı kurtuldum. Evim üstüme uçarken kaçtım. Altında bir sürü köpek yavrularım, kuşlarım var. Canımı zor kurtardım

Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)