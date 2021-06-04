Ankara'da geçirdiği kaza sonrası bebeği alınan anne, yaşam mücadelesi veriyor

Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile Sümeyye Aktaş, ağır yaralandı. Bebeği sezaryen ile alınan annenin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Pazar günü, Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi’nde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sümeyye Aktaş'a, Y.C. yönetimindeki 06 BC 1833 plakalı otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SAVRULDU

Kazada Aktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yola düşerek ağır yaralandı.

8 ve 5 yaşında iki çocuğu olan ve 3. çocuğuna 8 aylık hamile olan Aktaş, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Lokman Hekim Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada ameliyata alınan Aktaş’ın bebeği, sezaryen ile alındı.

Ailenin Umut adını verdiği sağlık durumu iyi olan bebek, yenidoğan bölümüne alındı.

Durumu ağır olan Sümeyye Aktaş ise 5 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.





"BEBEĞİN ADINI UMUT KOYDUK"

Bir kızını daha önce kanserden kaybeden Fadime Kaya, hastanenin önünde, yaşam savaşı veren kızı Sümeyye Aktaş'tan gelecek iyi bir haber bekliyor.

Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı Fadime Kaya şu ifadeleri kullandı;

"Hiç mi gözün görmüyor? İşlek cadde, biraz daha yavaş gitse ne olurdu? Bir insana böyle kıyılır mı? 5 gündür hastanede yatıyor kızım. Yoğun bakımda hala. Onu göremiyoruz, çocuğunu göremiyoruz.

Bu kadar umutsuzluğun içinde adını 'Umut' koyduk. Daha önce de bir çocuğumu kaybettim. Kansere yakalanmıştı. 1 ay içinde vefat etti.

O gitti; 'derdi vardı, hastaydı' dedim, 'Allah'tan geldi' dedim. Ama bu çocuğum için ne diyeyim?

Doğumu olacaktı. Beşik bakmaya gidiyordu, ev bakmaya gidiyordu. Böyle olmaz.





"DOKTORU DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Doktoru devamlı durumunun kritik olduğunu söylüyor; '6 ay da kalabilir, 5 ay da kalabilir' diyorlar.

Biz daha ne kadar bekleyeceğiz? Çocuklarının da haberi yok. 'Anneniz doğum yaptı. Bebek getireceğiz size' diyoruz.

Onlar da bebek bekliyor. Bu kızımı da kaybetmek istemiyorum.

KAZA ANI KAMERAYA YANISIDI

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde Sümeyye Aktaş'ın yolun karşısına geçerken son anda otomobili fark ettiği, geri dönmek isterken kazanın meydana geldiği görüldü.

Aktaş'ın, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup, yola düştüğü de görüntüye yansıdı.



Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü Y.C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.







