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Ankara'da genç kız tartıştığı kardeşi tarafından öldürüldü: Zanlı gözaltına alındı

Ankara'da genç kız tartıştığı kardeşi tarafından öldürüldü: Zanlı gözaltına alındı Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablasını eline aldığı bıçakla sırtından bıçaklayarak öldüren şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde ruhsal problemleri olduğu öğrenildi.