Ankara'da genç kız tartıştığı kardeşi tarafından öldürüldü: Zanlı gözaltına alındı
İHA

Ankara’da kardeşler arasında çıkan tartışma can aldı...

26 Nisan günü Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Sırtından bıçaklayarak öldürdü

15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı gözaltında

Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)