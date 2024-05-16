Ankara'da genç kız trafik kazasında öldü: 2 sürücü gözaltına alındı Hafriyat kamyonunun seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu, motosikletin arkasında bulunan genç kız hayatını kaybederken, kazaya karışan 2 sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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DHA

Ankara'da korkunç trafik kazası can aldı...

Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde 19 Mayıs Bulvarı'ndan Ortaköy Mezarlığı'na dönen O.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, emniyet şeridinde seyir halinde olan Berat P.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada Berat P. hafif yaralanırken, Aleyna Çelebi hayatını kaybetti.

2 kişi gözaltına alındı

O.A. ile Berat P. gözaltına alınırken, Aleyna Çelebi'nin cenazesi bugün öğle zamanı Ortaköy Mezarlığı'nda verildi.

"Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk"

Aleyna'nın kuzeni Oray Çelebi, "Dün öğle saatlerinde arkadaşı çağırıyor mu veya zorla mı götürüyor bilmiyoruz; ama motosikletle alıp, götürüyor. Ortaköy Mezarlığı girişinde hafriyat kamyonunun altına giriyor. Kaza esnasında sürücü kendini atarak mı kurtuldu bilmiyoruz, çok fazla soru var. Kuzenim, kamyonun altında 40 metre sürüklenmiş. Söylenenler bunlar. Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk. 'Senin için doğru kişi değil' diyorduk ama maalesef söz geçiremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.

"Doktor olma hayalleri vardı"

Aleyna'nın çok neşeli ve uysal bir insan olduğunu söyleyen Çelebi, "Dersleri çok sağlıklı, arkadaşları tarafından sevilen birisiydi. Ailemizin en küçüğüydü, beraber büyümüştük. Meleğimizi kaybettik. Lise son sınıftaydı, üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu sene sınava girecekti. Doktor olma hayalleri vardı ama maalesef olmuyor. Umarım kimsenin daha fazla canı yanmaz." diye konuştu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)