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    Ankara'da genç kızların kavgası kamerada

    Parkta karşı karşıya gelen iki genç kız, birbirine girdi. Kavganın sebebi bilinmezken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 10:32
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    Ankara'da genç kızların kavgası kamerada

    Görüntüler, Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'ndan…

    Kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı.

    İki genç kız, başka bir genç kızı acımazsızca dövdü, Bir arkadaşları da kızları ayırmaya çalıştı.

    KAVGANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

    Bu sırada kavga sırasında parkta bulunan ve kızların arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kişi de yaşanan kavgayı görüntüledi.

    Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

    Ankara'da genç kızların kavgası İZLE

    Ankara da genç kızların kavgası kamerada #1

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