Petrol
87.79
-0.30%
Euro
18.1526
0.74%
Dolar
18.5247
0.04%
Altın
985.09
-0.25%
Borsa
3147
0.00%
Bitcoin
361.132
-0.77%
BTXN Coin
11.09
9.36%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Ankara'da geri manevra yapan dikkatsiz sürücü adamın kolunu kırdı

    Sincan'da geri manevra yapan sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Çetin'e çarptı. Kazada kolu kırılan adam hastaneye kaldırıldı.
    • 29.09.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da geri manevra yapan dikkatsiz sürücü adamın kolunu kırdı

    Ankara'nın Sincan ilçesi 214. Sokak'ta geri manevra yaparak giden bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Çetin'e çarptı.

    Yaşanan talihsiz kazada kolundan yaralanan Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Fatih Hastanesine kaldırılarak kolu alçıya alındı.

    "Elimizle ekmek yiyorum, mağdur oldum"

    Ömer Çetin, yoldan kontrollü olarak karşıya geçerken geri geri gelen bir aracın kendisine çarptığını belirterek, "Kaza sonucunda kolum kırıldı. İnsanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Tek şeritli yolda geri geri gelinmemesi lazım. İhmalden dolayı olan bir şey. Elimizle ekmek yiyorum, mağdur oldum. Trafikte dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

    İHA'nın haberine göre yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara da geri manevra yapan dikkatsiz sürücü adamın kolunu kırdı #1


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Rizeli küçük Ali çok sevdiği tulumunu yanından ayırmıyor
    Yaşam

    Rizeli küçük Ali çok sevdiği tulumunu yanından ayırmıyor

    MHP'nin seçim hazırlıkları sürüyor
    Politika

    MHP'nin seçim hazırlıkları sürüyor

    Görüş Bildir