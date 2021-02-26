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Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü

Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü

Bilinmeyen bir nedenle bir gıda firmasının deposunda yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında depo ve içindeki gıda ürünleri kullanılamaz hale geldi.