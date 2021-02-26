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    Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü

    Bilinmeyen bir nedenle bir gıda firmasının deposunda yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında depo ve içindeki gıda ürünleri kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 11:24
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    Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü

    Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Sarayköy mevkisinde, bir gıda firmasına ait 4 katlı depoda yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda tüm binayı sardı.

    İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Büyüyen yangına ilçe ve merkezden elen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti, polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

    DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Bakliyat, süt ürünleri ve diğer gıda ürünlerinin bulunduğu depoda büyük maddi hasar meydana oluştu, depo kullanılamaz hale geldi.

    Ankara da gıda deposu yandı, bina küle döndü #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Binada soğutma çalışmaları devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

    Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü İZLE

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    Ankara da gıda deposu yandı, bina küle döndü #3

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