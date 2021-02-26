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- Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü
Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü
Bilinmeyen bir nedenle bir gıda firmasının deposunda yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında depo ve içindeki gıda ürünleri kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 26.02.2021 - 10:55
- Güncelleme : 26.02.2021 - 11:24
Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Sarayköy mevkisinde, bir gıda firmasına ait 4 katlı depoda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda tüm binayı sardı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Büyüyen yangına ilçe ve merkezden elen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti, polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Bakliyat, süt ürünleri ve diğer gıda ürünlerinin bulunduğu depoda büyük maddi hasar meydana oluştu, depo kullanılamaz hale geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Binada soğutma çalışmaları devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara'da gıda deposu yandı, bina küle döndü İZLE