Ankara'da öğretmenlik yapan Mustafa Yeşilyurt, koronavirüse yakalanan annesine refakatçilik ederken, öğrencilerini de yalnız bırakmıyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Erhan Ar İlkokulu'nda görev yapan 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'un annesi, koronavirüse yakalandı. Hastanede yatan annesine refakatçilik yapan Yeşilyurt, canlı derslere girerek öğrencilerini de ihmal etmiyor.

"OKUL SADECE DÖRT DUVARI OLAN BİR YER DEĞİL"

Koronavirüse yakalanan annesine bakmak için Erzurum'a gelen Yeşilyurt, 40 öğrencisine 6 saat canlı ders veriyor. Hastane odasını sınıfa çeviren Yeşilyurt, "Bütün dünyayı sarsan koronavirüs salgını pek çok yerde yaşamımızı olumsuz etkiledi. Sevdiklerimizden, öğrencilerimizden ayrı kaldık. Evlerimize kapanarak uzaktan çalışmaya başladık. Uzaktan eğitimle öğrencilere dersleri öğretmeye çalıştık.

Hababam sınıfında geçen Mahmut Hoca'nın bir repliği vardı. 'Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir' diyordu. Annemin hastalığı sebebiyle buraya gelmek zorunda kaldım.

Öğrencilerimden uzak kaldım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Her yerde eğitim, her ferde eğitim' sloganıyla yola çıkarak kurduğu EBA sistemi üzerinden derslerimizi yapmaya imkan bulduk. Bakanlığımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Ankara'da görev yapan öğretmen hastane odasını sınıfa çevirdi VİDEO

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hastanedeki tüm personelin yoğun bir şekilde çalışarak destan yazdığını vurgulayan Yeşilyurt, "Şu anda güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri, hemşireler, doktorlar ve idari personeli göz önüne alırsak hastanelerde bir destan yapıldığını söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca iki durum beni çok üzüyor.

En çok istediğim şeylerden birisi Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nden öğrencilerime ders anlatmadığım için çok üzgünüm. Bir diğer üzüldüğüm noktada maalesef 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayamayacağız." dedi.

Dersini bitirir bitirmez annesi ile ilgilenen ve ona kitap okuyan Mustafa Yeşilyurt, çok şükür bu zorlu dönemi sağlık çalışanları sayesinde kolay atlattıklarını söyledi. Yeşilyurt, "Annemin yanında kaldım ama testim hep negatif çıktı. Çok şükür tedavi sürecini tamamlayan annemin de son testi negatif. Birkaç gün sonra taburcu olacağız." ifadelerini kullandı.