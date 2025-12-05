Ankara'da güvercin kümesinde tutulan engelli çocuk kurtarıldı

- Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuk, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde tutulduğu ortaya çıkınca kurtarıldı.
- Durumu fark eden komşular yetkililere bildirdi ve çocuğun amcası kaçarken, çocuğa sosyal medya fenomeni sahip çıktı.
- Bakanlık çocuğa himaye sağladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı ortaya çıktı.
11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı belirlendi.
YILLARDIR KÜMESTE TUTULUYOR
Belden aşağısı felç olan çocuğun, babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip evi terk ettiği öğrenildi.
Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.
KAÇAN AMCAYI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI
Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu.
'Ankara Abisi' olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurdu ve gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
BAKANLIK OLAYA EL ATTI
Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.