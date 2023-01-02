Petrol
86
3.04%
Euro
19.9487
-0.39%
Dolar
18.714
0.07%
Altın
1.097
0.12%
Borsa
5661
2.76%
Bitcoin
318.400
0.65%
BTXN Coin
6.30
1.77%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı

    Keçiören'de beyaz renkli hafif ticari araç, seyir halinde ilerleyen cipe çarptı. Kaza anı ise trafikte ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
    • 02.01.2023 - 20:13
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 20:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı

    Türkiye'de her gün, trafik kazası olayları yaşanıyor.

    Dikkatsiz sürücüler, kazaya neden oluyor.

    Kazanın son adresi ise Ankara'nın Keçiören ilçesine Yayla Mahallesi.

    Hafif ticari araç cipe çarptı

    Ensonhaber whatsapp ihbar hattına ulaşan görüntülerde, beyaz renkli hafif ticari aracın, seyir halinde ilerleyen cipe çarptığı görüldü.

    1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu

    Çaprışmanın etkisiyle cipin tekeri koparken, araçta bulunan kadın saniyelerle ölümden kurtuldu.

    Can kaybı yok

    Maddi hasarlı kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

    Cipin sürücünün Ferhat Aydoğan olduğu öğrenildi

    Beyaz renkli hafif ticari aracın çarptığı cipin sürücüsünün, Alaattin Çakıcı’nın danışmanı Ferhat Aydoğan olduğu öğrenildi.

    Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı VİDEO

    Ankara da hafif ticari araç, cipe çarptı #1

    Ankara da hafif ticari araç, cipe çarptı #2

    Ankara da hafif ticari araç, cipe çarptı #3

    Ankara da hafif ticari araç, cipe çarptı #4

    Ankara da hafif ticari araç, cipe çarptı #5


    Avrupa'da en çok satan otomobiller
    Otomobil

    Avrupa'da en çok satan otomobiller

    Manisa'da 3'üncü eşini de öldüren adam tutuklandı
    3. Sayfa

    Manisa'da 3'üncü eşini de öldüren adam tutuklandı

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir