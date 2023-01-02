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Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı
Keçiören'de beyaz renkli hafif ticari araç, seyir halinde ilerleyen cipe çarptı. Kaza anı ise trafikte ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
- 02.01.2023 - 20:13
- Güncelleme : 02.01.2023 - 20:24
Türkiye'de her gün, trafik kazası olayları yaşanıyor.
Dikkatsiz sürücüler, kazaya neden oluyor.
Kazanın son adresi ise Ankara'nın Keçiören ilçesine Yayla Mahallesi.
Hafif ticari araç cipe çarptı
Ensonhaber whatsapp ihbar hattına ulaşan görüntülerde, beyaz renkli hafif ticari aracın, seyir halinde ilerleyen cipe çarptığı görüldü.
1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu
Çaprışmanın etkisiyle cipin tekeri koparken, araçta bulunan kadın saniyelerle ölümden kurtuldu.
Can kaybı yok
Maddi hasarlı kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Cipin sürücünün Ferhat Aydoğan olduğu öğrenildi
Beyaz renkli hafif ticari aracın çarptığı cipin sürücüsünün, Alaattin Çakıcı’nın danışmanı Ferhat Aydoğan olduğu öğrenildi.
Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı VİDEO