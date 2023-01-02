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Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı

Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı

Keçiören'de beyaz renkli hafif ticari araç, seyir halinde ilerleyen cipe çarptı. Kaza anı ise trafikte ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.