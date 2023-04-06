Ankara'da hasta yakını, doktor ve sekreterine saldırdı Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları doktoru ve sekreteri, hasta yakını tarafından darbedildi. HEKİMSEN üyeleri, olayı hastane önünde protesto etti.

DHA

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Çağlar Ertuğrul ve sekreteri Zeynep Ekin Kaya, 3 Nisan'da bir hastanın sonucuna baktığı sırada, bekleyen başka bir hastanın yakını S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Doktor ve sekreteri, hafif yaralandı.

Gözaltına alındı

'Beyaz kod' ile olayın polise bildirilmesinin ardından S.K., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

HEKİMSEN üyesi yaklaşık 100 kişi, hastane önünde bir araya gelerek olayı protesto etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren grup adına açıklamayı sendika üyesi Dr. Harun Kamanlı yaptı.

"Mesleğimizi onur ve şerefimizle yerine getiremiyoruz"

Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayan Kamanlı, şunları söyledi:

2 gün önce şahsen benim ve diğer arkadaşlarımın çok sevdiği ve takdir ettiği doktorumuz ve beraberinde bir sekreterimize, öğlen saatlerinde sözde kendini güvende hissettiği iş yerinde, çalışma arkadaşlarının gözlerinin önünde utanç verici şekilde hasta yakınları tarafından önce sözlü saldırıda bulunulmuştur. Yetmeyince fiziksel olarak darbedilmişlerdir. Yasal süreç dünden itibaren gerek bağlı bulunduğumuz sendikalar ve gerekse kolluk kuvvetlerince başlatılmıştır. Biz artık bu şiddet saldırı sarmalında mesleğimizi onur ve şerefimizle yerine getiremez haldeyiz. Hasta ve hasta yakınları tarafından sonu gelmez, zamanlaması çoğu zaman yanlış, bazen mantık dışı istek ve yönlendirmelerinden sözlü taciz ve fiziksel saldırılarından yorulduk.

Alkışlı protesto

Ardından 2 dakika boyunca alkış tutan grup, polikliniğin önüne kadar yürüdükten sonra eylemi sona erdirdi.

Çağlar Ertuğrul da bu tarz olayların yaşanmasının diğer hastalara da olumsuz yansıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tarz olaylar hevesimizi kırıyor"