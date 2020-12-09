- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da hasta yakınları sağlık personelini darbetti
Ankara'da hasta yakınları sağlık personelini darbetti
- DHA
- 09.12.2020 - 10:30
Ankara’nın Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yaşayan bir kişi rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekibi, hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
HASTA YAKINLARI DA AMBULANSA BİNMEK İSTEDİ
112 çalışanları, rahatsızlanan kişinin hastaneye gitmesi gerektiğini hasta yakınlarına iletti. Hasta yakınları, aynı ambulansla hastaneye gitmek istedi ancak sağlık çalışanları hastanın yakınlarını ambulansa alamayacaklarını ifade etti.
Bunun üzerine hasta yakınları, ambulansın kapılarını zorlamaya başladı.
Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti İZLE
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET
Olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı.
112 personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.