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- Ankara’da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı
Ankara’da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 17:56
- Güncelleme : 14.11.2020 - 18:24
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Bölümü’ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi.
Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.
KAPILARIN ÖNÜNE BARİKAT ÇEKİLDİ
Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu.
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı İZLE
Yaşananların ardından polisin olaya müdahale ettiği belirtilirken, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Sağlık çalışanlarının ya da hastaların tartışma sırasından yaralanmadığı belirtildi.
EYLÜL AYINDA KEÇİÖREN’DE OLMUŞTU
Geçtiğimiz eylül ayından yaşanan silahlı çatışmanın ardından Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetmiş, hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.
Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtarmıştı.