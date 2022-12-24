Ankara'da hatalı sollama sonucu yaşanan kaza kamerada

Yenimahalle'de hatalı sollama yapan otomobilin, park halindeki araca çarpması sonucu 4 aracın hasar aldığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yeni Batı Mahallesi'deki Başkent Bulvarı'nda, 22 Aralık'ta, Cuma D. yönetimindeki 06 ANL 67 plakalı otomobil, önündeki aracı sağından geçmeye çalışırken park halindeki otomobile çarptı.

Sıralı halde park edilmiş 2 araç da kazanın şiddetiyle çarpıştı.

Hatalı sollama kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kaldırımda bulunan Süleyha Günay'ın panik halinde kaza yerinden uzaklaştığı görüldü.

"Mutlak bir ölümden döndüm"

DHA'nın haberine göre; Saliha Gülay, kazaya ilişkin, "Mutlak bir ölümden döndüm. Beni ezer geçerdi veya torunum çıktığı anda vursaydı ikimizi birden ezerdi. Ben buradaki yoldan korkuyorum. Çünkü çok kaza oldu." dedi.

















