Ankara'da hayvan yüklü tır devrildi: 1 ölü

İHA

Ankara'nın Haymana ilçesinde Karahoca mevkiinde büyükbaş hayvan taşıyan F.Ç. idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan tır şoförü F.Ç. ve yolcu M.T.'yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılardan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tırın Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, kazada hayvanlardan birkaç tanesinin de telef olduğu öğrenildi.