Ankara'da hazine arazilerini usulsüz satan 5 kişi tutuklandı

Hazine arazilerinin usulsüz şekilde satışı, resmi evrakta düzenleme, rüşvet ve orman arazilerinde kaçak yapılaşmaya zemin hazırlama suçlarıyla gözaltına alınan 46 kişiden 5'i tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; aralarında belediye, tapu, milli emlak, elektrik dağıtım şirketi çalışanları ve emlakçıların bulunduğu organize suç çetesini takibe aldı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin, Çamlıdere ilçesinde Hazineye ait 2/B arazilerin satışını üçüncü kişilere usulsüz şekilde sağladıkları, rüşvet alarak usulsüz şekilde kapı numarası veya elektrik abonelikleri verdikleri, Hazine arazilerinde tapu kaydıyla oynayarak işgalci kişiler oluşturdukları ve orman arazilerinde kaçak yapılaşmaya zemin hazırladıkları belirlendi.

46 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma neticesinde operasyonu başlatan polis, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sisteminin verilerini değiştirmek, görevi kötüye kullanmak suçlamaları ile 46 kişiyi gözaltına aldı.

5’İ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 27'si ifadeleri alındıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.