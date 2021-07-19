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- Ankara'da helikopterle trafik denetimi
Ankara'da helikopterle trafik denetimi
Emniyet, güvenli seyahat için kontrolleri sıklaştırdı. Havadan başlayan denetim, bayram sonuna kadar devam edecek.
- AA
- 19.07.2021 - 16:57
- Güncelleme : 19.07.2021 - 17:01
Kurban Bayramı yaklaşırken, yetkililer sürücüleri trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimleri, trafik kazalarının azaltılması için Ankara'da helikopterle trafiği denetledi.
HAVADAN DENETİM
Emniyet birimlerinin Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile yürütülen denetimler Konya, Eskişehir ve Samsun yollarında gerçekleştirildi.
BAYRAM SONUNA KADAR SÜRECEK
Kurban Bayramı sonuna kadar 20 ilde 122 saat helikopterle, 79 ilde ise 1292 saat drone ile trafik denetimi yapılacak.