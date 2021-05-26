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- Ankara'da 'Heyet Tahrir Şam'a operasyon: 11 gözaltı kararı
Ankara'da 'Heyet Tahrir Şam'a operasyon: 11 gözaltı kararı
El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 7'si yakalandı.
- DHA
- 26.05.2021 - 09:36
- Güncelleme : 26.05.2021 - 09:47
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda şüphelilerden 7’si yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.