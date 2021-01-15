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    Ankara'da hırsızlar çaldıkları aracı yaktı

    Keçiören ilçesinde kimliği belirsiz hırsızlar otomobili önce çaldılar. Daha sonra da parmak izlerinin tespit edilmemesi için yaktılar.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 06:17
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 06:21
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    Ankara'da hırsızlar çaldıkları aracı yaktı

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

    ARACIN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın çalıntı olduğu ve üzerinde sahte plaka takılı olduğu tespit edildi.

    Hırsızların otomobili çaldıktan sonra kundakladığı düşünülen olayda, kimliği belirsiz hırsızların otomobili, parmak izleri tespit edilemesin diye yaktıkları üzerinde duruluyor.

    Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

    Ankara'da hırsızlar çaldıkları aracı yaktı İZLE


    Ankara da hırsızlar çaldıkları aracı yaktı #1

    Ankara da hırsızlar çaldıkları aracı yaktı #2

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