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Ankara'da hırsızlar çaldıkları aracı yaktı

Ankara'da hırsızlar çaldıkları aracı yaktı

Keçiören ilçesinde kimliği belirsiz hırsızlar otomobili önce çaldılar. Daha sonra da parmak izlerinin tespit edilmemesi için yaktılar.