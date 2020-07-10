Ankara'da hırsızlar çaldıkları minibüsle banka soydular

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Çankaya ilçesinde hırsızlar çalıntı minibüsle geldikleri banka şubesine girip kasa ve tabanca çaldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen semtinde kimliği belirsiz iki hırsız geceyi boş geçirmedi.

Hırsızlar, Mürsel Uluç Mahallesi'nde M.T.'ye ait bir minibüsü çalarak, İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'ndeki banka şubesine geldi.

EVRAKLARIN BULUNDUĞU KASAYI VE GÜVENLİĞİN TABANCASINI ÇALDILAR

Bankanın kapısını levyeyle açan yüzleri kar maskeli hırsızlar, güvenlik görevlisinin bulunduğu alandaki tabanca ve içerisinde evrakların bulunduğu kasayı çaldı.

Genel alarm ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bankaya giren ekipler, güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Bu sırada minibüsünün çalındığını fark eden M.T. de durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı 2 hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.









