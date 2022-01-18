Ankara'da hurdacı, iş makineleri ile Gömleksiz Köprüsü'nü çaldı

Hurdacılık yapan Z.K., kiraladığı 2 iş makinesiyle atıl durumda olan Gömleksiz Köprüsü’nü çaldı. 70 ton demiri götüren Z.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, Dibecik Mahallesi mevkisinde 1936'da Kirmir Çayı üzerinde inşa edilen, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki betonarme köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gördü.

Ankara ve Beypazarı arasında sürücülerin geliş-gidiş olarak kullandığı köprünün bazı bölümleri yıkılırken, bazı yerlerinde de derin çatlaklar oluştu.

Aynı yıl yeni köprünün yapılıp devreye girmesiyle eski köprü, atıl kaldı.

TABYALARI İLE ÇALINDI

44 yıldır atıl olan Gömleksiz Köprüsü, yaklaşık 10 gün önce tabyaları ile çalındı. 2 iş makinesi ile yıkılan köprünün tabyaları, parçalar halinde kamyonlara yüklenip götürüldü.

JANDARMA EKİPLERİ FARK ETTİ

Çevredeki vatandaşlar, köprünün devlet ihalesi ile satıldığını düşünerek ihbarda bulunmadı. Birkaç gün sonra jandarmanın fark etmesi üzerine, olsa yönelik çalışma başlatıldı.

HURDACILIK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek yapılan çalışmada, Ankara'da hurdacılık yapan Z.K. tarafından köprünün çalındığı tespit edildi. Z.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KÖPRÜ DEMİRLERİ İÇİN CİMER'E BAŞVURDUĞU BELİRLENDİ

Z.K.'nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER'e başvuruda bulunduğu belirlendi. Olumsuz yanıt almasına rağmen 2 iş makinesi kiralayan Z.K.’nın köprüyü yıktığı, kamyonlarla parçalar halinde Ankara'daki hurdacılar sitesine götürdüğü ve burada parçalayıp 70 ton demir elde ettiği belirlendi.

DEĞERİ 500 BİN TL

Köprü demirlerinin değerinin, 500 bin TL olduğu belirtildi. Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Köprünün parçalanması ve tahliyesinde çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

“ÖĞRENDİK Kİ KÖPRÜYÜ ÇALMIŞLAR”

Yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Özcan Güler, köprüdeki çalışmayı gördüğünü, ancak Z.K.'nin ve çalışanların rahat tavırları nedeniyle şüphelenmediklerini, resmi yıkım olduğunu düşündüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz burayı ihaleyle aldılar, yıkıyorlar, değerlendirecekler diye düşündük. Ama sonradan öğrendik ki köprüyü çalmışlar. İş makineleri sürekli çalıştı. Kimse şüphelenmedi. 5-6 gün sürdü. Aldılar götürdüler. Biz de daha sonra jandarmanın tahkikatıyla öğrendik.”

Bölgedeki iş yerine ait depoda bekçi olarak görev yapan Cemalettin Çakıroğlu ise, "Karayolları çalışma yapıyor, sandık. 4-5 gün çalıştılar. Kepçe çalışıyordu. Hiç bu tarafa gelmediler. Kimler olduğunu da hiç görmedik.” dedi.

Öte yandan Gömleksiz Köprüsü'nün, tescilli yapı olmadığı öğrenildi.