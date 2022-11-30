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- Ankara’da husumetli şahıslar arasında kavga: 2 yaralı
Ankara’da husumetli şahıslar arasında kavga: 2 yaralı
Husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasındaki kavgada yaralanan bir kadın ile Ahmet D. isimli şahıs, hastaneye kaldırıldı.
- 30.11.2022 - 09:08
- Güncelleme : 30.11.2022 - 09:37
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kavgada 06 VCM 95 plakalı otomobilde bulunan Ahmet D. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi
AA’nın haberine göre; yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.