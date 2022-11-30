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Ankara’da husumetli şahıslar arasında kavga: 2 yaralı

Ankara’da husumetli şahıslar arasında kavga: 2 yaralı

Husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasındaki kavgada yaralanan bir kadın ile Ahmet D. isimli şahıs, hastaneye kaldırıldı.