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    Ankara'da içi dolar dolu cüzdan, sahibine ulaştırıldı

    Keçiören ilçesindeki semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, içerisinde 600 dolar olan cüzdanı, sahibini bulup teslim etti.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 15:47
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    Ankara'da içi dolar dolu cüzdan, sahibine ulaştırıldı

    Ankara'nın Yakacık Mahallesi, Bahtiyar Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim yapan Zabıta Komiseri Çetin Halıcı ve Zabıta Memuru Sadrettin Öztürk, cüzdan buldu.

    600 DOLAR ÇIKTI

    İçerisinde 600 dolar, kimlik ve kargo evrakının bulunduğu cüzdanın Türkmenistanlı Dünyagozel Gajanova'na ait olduğu belirlendi.

    SAHİBİNE VERİLDİ

    Gajanova'nın adresini tespit eden ekipler, parayı tutanak ile sahibine ulaştırdı. Gajanova da zabıta ekiplerine teşekkür etti.

    Ankara da içi dolar dolu cüzdan, sahibine ulaştırıldı #1


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