Ankara'da içi dolar dolu cüzdan, sahibine ulaştırıldı

Keçiören ilçesindeki semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, içerisinde 600 dolar olan cüzdanı, sahibini bulup teslim etti.

Ankara'nın Yakacık Mahallesi, Bahtiyar Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim yapan Zabıta Komiseri Çetin Halıcı ve Zabıta Memuru Sadrettin Öztürk, cüzdan buldu.

600 DOLAR ÇIKTI

İçerisinde 600 dolar, kimlik ve kargo evrakının bulunduğu cüzdanın Türkmenistanlı Dünyagozel Gajanova'na ait olduğu belirlendi.

SAHİBİNE VERİLDİ

Gajanova'nın adresini tespit eden ekipler, parayı tutanak ile sahibine ulaştırdı. Gajanova da zabıta ekiplerine teşekkür etti.