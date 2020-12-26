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    Ankara'da içki şişeli ve yumruklu kavga kamerada

    Sokak ortasında kavgaya tutuşan iki gruptaki şahıslardan biri, karşı taraftaki adamın kafasında içki şişesi kırdı.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 09:14
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    Ankara'da içki şişeli ve yumruklu kavga kamerada

    Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi 1818'inci Sokak'ta, 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İÇKİ ŞİŞELİ, YUMRUKLU SALDIRI

    Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken, 1 kişi yerden aldığı içki şişesini kavga ettiği kişinin başında kırdı. O anlar ise olayı evinden izleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ankara'da içki şişeli ve yumruklu kavga kamerada

    BİR SÜRE SONRA BÖLGEDEN AYRILDILAR

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kavgayı sonlandıran taraflar, polis gelene kadar olay yerinden ayrıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

    Ankara da içki şişeli ve yumruklu kavga kamerada #1

    Ankara da içki şişeli ve yumruklu kavga kamerada #2

    Ankara da içki şişeli ve yumruklu kavga kamerada #3

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