Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
176.708
1.17%
EXEN Coin
11.28
2.91%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C
    Ankara'da iğne canını acıtınca, sağlık çalışanına saldırdı

    Ankara'da iğne canını acıtınca, sağlık çalışanına saldırdı

    Altındağ ilçesinde yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden şahıs yanında getirdiği tabancayla sağlık çalışanlarını darp etti.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 00:08
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 00:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir özel hastaneye giden Gazi Y. yapılan iğnenin canını yaktığını iddia ederek sağlık çalışanlarıyla tartıştı.

    Vatandaşların araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaşan Gazi Y. bir süre sonra Cem Y. ile birlikte tekrar hastaneye geldi.

    SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRDI

    Tartıştığı sağlık çalışanlarını hastanenin bahçesine çağıran Gazi Y. yere yatırdığı sağlık çalışanını tekmelemeye başladı.

    Arkadaşlarına yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarını gören Gazi. Y. yanında getirdiği tabancayı yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarına doğrulttu.

    Ankara'da iğne canını acıtınca, sağlık çalışanına saldırdı İZLE


    YAKALANDI

    Elindeki silahla tehditler savuran Gazi Y. ve Cem Y. sağlık çalışanları darp etmeye devam etti.

    Olay yerinden kaçan Gazi Y. ve Cem Y. polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

    Ankara da iğne canını acıtınca, sağlık çalışanına saldırdı #1

    Ankara da iğne canını acıtınca, sağlık çalışanına saldırdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir