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Ankara'da iğne canını acıtınca, sağlık çalışanına saldırdı

Ankara'da iğne canını acıtınca, sağlık çalışanına saldırdı

Altındağ ilçesinde yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden şahıs yanında getirdiği tabancayla sağlık çalışanlarını darp etti.