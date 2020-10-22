Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Polisin yaptığı incelemede otomobillerin birinde alkol şişeleri bulunurken, yaralı olan bir kişi ise dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinden Kızılay istikametine giden Batıkan Y. kontrolündeki 06 NY 302 plakalı otomobil, Harun Ö. kontrolündeki 34 SG 8960 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu Batıkan Y. kontrolündeki otomobilde bulunan Burcu Ö., Damlanur G., Tuğberk Y., ile diğer araçta bulunan Harun Ö. kabin içerisinde sıkışarak yaralanırken, kazaya karışan iki araç da hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDEN ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Batıkan Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Ayrıca, kazaya karışan Harun Ö. ise araç içerisinde sıkıştı. Araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılan Harun Ö.'nün kalbi durunca, sağlık çalışanları olay yerinde yaralıya dakikalarca kalp masajı yaptı.

"AİLEME HABER VERMEYİN"

Kazaya karışan Batıkan Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan yaralı, polis ekiplerinden ailesine haber vermemesini istedi.

Yaralı, "Aileme haber vermeyin sakın, anneannem kalp krizi geçirir." diyerek polislere yalvardı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.