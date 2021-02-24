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    Ankara’da iki arkadaş arasında tartışma: 1 ölü

    Alkol alan iki kişi arasındaki tartışma ölümle sonlandı. Eski iş arkadaşını tüfekle vuran Serkan O. gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 20:54
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    Ankara’da iki arkadaş arasında tartışma: 1 ölü

    Ankara'nın Sincal ilçesine bağlı Polatlar bölgesindeki bir taş ocağının bekçisi olan İsmail A. (60), eski iş arkadaşı Serkan O. (36) ile alkol almaya başladı.

    İkili arasında bir süre sonra kavga çıktı.

    BEKÇİ ARKADAŞINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

    Kavganın büyümesi ile İsmail A., Serkan O.’ya bıçak çekti. Bunun üzerine Serkan O. yastığın altında bulunan bekçi İsmail A.'ya ait tüfeği alarak ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonucu İsmail A. olay yerinde hayatını kaybetti.

    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Serkan O., polis ve ambulans ekiplerini arayıp olay yerine çağırdı. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle zanlı Serkan O. gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden İsmail A. Sincan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Ankara’da iki arkadaş arasında tartışma: 1 ölü

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