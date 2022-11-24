Ankara’da iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti

Ankara’da iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti

Ankara Polatlı'da bulunan sanayi sitesinde çalışan iki çocuğun bıçakla şakalaşması sonucu, yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Bıyıktay Caddesi’nde meydana gelen olayda, Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan 2 çocuk evlerine giderken bıçakla şakalaşmaya başladı.

Arkadaşını bacağından bıçakla yaraladı

Çocuklardan S.G., şakalaşma sırasında arkadaşı Y.G'yi bacağından yaraladı. Y.G. kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi

Yaralı çocuk kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edildi. Ameliyata alınan Y.G'nin durumunun ciddi olduğu ifade edilirken, arkadaşını yaralayan S.G. ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.