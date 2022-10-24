Petrol
90.45
-0.97%
Euro
18.3253
-0.03%
Dolar
18.6033
0.12%
Altın
989.46
-0.10%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.585
0.62%
BTXN Coin
10.34
3.91%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Ankara'da iki grup arasında meydan savaşı

    Altındağ ilçesinde bulunan markete saldıran grup ile mahalle sakini kavgaya tutuştu. Çok sayıda kişinin dahil olduğu kavgayı polis ayırdı.
    • 24.10.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da iki grup arasında meydan savaşı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

    Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir grup, bölgede bulunan markete saldırdı.

    Ardından saldırganlar ile mahalle sakinleri arasında çıkan gerginlik karşılıklı kavgaya döndü.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Vatandaşlar yaralandı

    İHA'nın habeirne göre, polisin müdahalesi sonucu olaylar kontrol altına alındı. Olaylar sırasında bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.

    Ankara'da iki grup arasında meydan savaşı VİDEO

    Ankara da iki grup arasında meydan savaşı #1

    Ankara da iki grup arasında meydan savaşı #2


    Mauro Icardi: Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor
    Futbol

    Mauro Icardi: Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Tıvorlı İsmail sahnede kırdığı ayağı hakkında konuştu
    Yaşam

    Tıvorlı İsmail sahnede kırdığı ayağı hakkında konuştu

    Görüş Bildir