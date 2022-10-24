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Ankara'da iki grup arasında meydan savaşı
Altındağ ilçesinde bulunan markete saldıran grup ile mahalle sakini kavgaya tutuştu. Çok sayıda kişinin dahil olduğu kavgayı polis ayırdı.
- 24.10.2022 - 09:41
- Güncelleme : 24.10.2022 - 09:48
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir grup, bölgede bulunan markete saldırdı.
Ardından saldırganlar ile mahalle sakinleri arasında çıkan gerginlik karşılıklı kavgaya döndü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar yaralandı
İHA'nın habeirne göre, polisin müdahalesi sonucu olaylar kontrol altına alındı. Olaylar sırasında bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.
Ankara'da iki grup arasında meydan savaşı VİDEO