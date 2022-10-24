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Ankara'da iki grup arasında meydan savaşı

Ankara'da iki grup arasında meydan savaşı

Altındağ ilçesinde bulunan markete saldıran grup ile mahalle sakini kavgaya tutuştu. Çok sayıda kişinin dahil olduğu kavgayı polis ayırdı.