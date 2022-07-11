Ankara’da iki kız çocuğuna istismar davasında karar çıktı

12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan zanlı ile suça iştirak eden sevgilisine 42 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan Dilek Ece Aydemir, geçen yıl üst kat komşularının kızı N.U. (13) ile onun yanına misafirliğe gelen kız arkadaşı M.T.'yi (13), 'Kahvaltı yapacağız' diyerek, erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın yanına götürdü.

Mustafa Saydam ve Dilek Ece Aydemir, daha sonra 2 kız çocuğunu taksiyle kiraladıkları günlük eve götürdü.

Saydam'ın, evde zorla içki içirip, darbettiği 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

İkisi de tutuklandı

Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa Saydam, 2 kız çocuğunu bıraktı.

M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir, polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

“Hayal dünyasında tecavüze uğradıklarını düşünüyorlar”

Ankara 1'inci Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mustafa Saydam, son savunmasında, “Atılı olan suçlarda birçoğunda haklılık payı vardır. Hayal dünyasında tecavüze uğradıklarını düşünüyorlardır. Ancak ben yapmadım. Benim maddi durumum iyidir. Ben 22 tane ülke gezmişim. 4 tane yabancı dilim vardır. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.” dedi.

“Kimseyi zorla bir yere götürmedim”

Sanık Dilek Ece Aydemir ise “Ben kimseyi zorla bir yere götürmedim. O gün kahvaltıya gittik. Mustafa bize 'günlük eve gidelim, alkol içeriz, hamburger yeriz' dedi. Ben de mağdurlara 'gidelim mi' diye sordum. Onlar da kabul edince birlikte gittik. Ben bu olayda mağdurum. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun zamandır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.” dedi.

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42 yıl 6 ay hapis

Mahkeme heyeti sanık Mustafa Saydam'a, N.U. ve M.T.'ye yönelik 'nitelikli cinsel istismar' eyleminden toplam 30 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 12 yıl 6 ay olmak üzere 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık Dilek Ece Aydemir de aynı suçlara iştirakten 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Bu kadar ceza verilmesine çok sevindim”

DHA'ya konuşan M.T'nin annesi F.T. (43), “Bu tarz olayları izlediğimde üzülüyordum. Çok ağladığım çocuk olmuştur. Bir gün benim de başıma geleceğini düşünmemiştim. Her ikisi de 40 yılın üzerinde ceza aldılar. Ben bunlara bu kadar ceza verilmesine çok sevindim. Hiç kimse hiçbir anne davasından vazgeçmesin. Davadan vazgeçmemiz için bizimle çok uğraştılar. Ben hiçbir şekilde davamdan vazgeçmedim. Ölsem de vazgeçmeyeceğim dedim. Ben hiçbir şekilde iyi hal indirimi yapılmasını ya da aftan yararlanmalarını istemiyorum ki başka çocuklar da zarar görmesin.” dedi.

“Allah kimsenin başına vermesin”

N.U’nun babası Ö.U. (39) da, “Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumun psikolojisi tamamen bitik şu anda. Derslerinin ortalaması yüksekti. Şimdi sınıfı zor geçti. Kimse bu gibi olaylarda davasından vazgeçmesin. Kazandık.” dedi.

Aynı ceza takdir edildi

Avukat İbrahim Ethem Yiğit, sanıkların nitelikli cinsel istismar suçundan ceza aldıklarını söyleyerek, “Kadın olan sanık da aynı cezayı aldı; ama kadın burada eylemi gerçekleştiren kişi olarak değil suça iştirak eden kişi olarak bu cezayı aldı. Dolayısıyla onun erkek şahıstan durumu nitelik itibarıyla biraz farklı olsa da suça iştirak etmesi bakımından ona da aynı ceza mahkemece takdir edildi. Bundan sonra hedeflenmesi gereken şey bu çocukların toplum hayatına tekrar nasıl kazandırılacağı ve nasıl alışacağı olmalı. Eğitim hayatlarına nasıl devam edeceği üzerinde durmamız gerektiğini ifade etmiştik. Savunmalarımızı bu yönde yaptık. Mahkeme de böyle takdir etti.” ifadelerini kullandı.