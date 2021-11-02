Ankara'da iki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürüldü

Yenimahalle'de bir grubun sözlü tacizine uğrayan iki kız çocuğuna yardım etmek isteyen Haydarcan Kılıçdoğan, bıçaklı saldırıya uğradı. Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde Batıkent'te bir AVM önünde meydana gelen olayda, bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan yaşları 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.

Kılıçdoğan ile uyardığı grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma yaşandı.

TACİZCİ MAGANDALARIN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar, Kılıçdoğan'ı bıçakla yaraladı.

Saldırganlar bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı genç ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastahanesi'ne sevk edilen Kılıçdoğan, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan zanlılar, polis sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.