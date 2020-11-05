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    Ankara'da iki otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

    Kırmızı ışıkta geçen halk otobüsünün belediye otobüsüne çarpması sonucu yaralanan yolculardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 05.11.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 10:38
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    Ankara'da iki otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

    Ankara'nın Atatürk Bulvarı kavşağında, İsmail C.'nin kullandığı 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T.'nin idaresindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpıştı.

    17 YOLCU YARALANDI

    Belediye otobüsü refüje çıkarken, düşme ve savrulma nedeniyle 17 yolcu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Otobüsler de çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

    Ankara'da iki otobüs kaza yaptı: 17 yaralı ViDEO

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