İki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent Bulvarı ile Cengiz Aytmatov Caddesi'nin kesişiminde, Muzaffer Ateş yönetimindeki 06 DIY 54 plakalı otomobil ile Funda Ön'ün kullandığı 06 EU 3810 plakalı otomobil çarpıştı.

4 YARALI

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Kaya ve Yasin Ön yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı ViDEO