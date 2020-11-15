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    Ankara'da ikiz kardeşlerden biri çekiçle öldürüldü

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde çocuklar arası çıkan çekiçli kavgada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise kafasından yaralandı.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 03:05
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    Ankara'da ikiz kardeşlerden biri çekiçle öldürüldü

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Sembol Caddesi’nde, 13 yaşlarında olan E.D. ve A.D. ikiz kardeşlere evlerine E.Ö.’yü çağırdı. Evde buluşan 3 çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    ÇEKİÇLE İKİZ KARDEŞLERE SALDIRDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda E.Ö. evde bulduğu çekiçle ikiz çocukları yaraladı. Binada sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Servis ekibi ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, içeriye girmek istediği sırada evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi.

    Ankara da ikiz kardeşlerden biri çekiçle öldürüldü #1

    İKİZLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak içeri girildi. Evin içerisine giren sağlık ekiplerinin müdahalesinde ikiz kardeşlerden A.D.’nin hayatını kaybettiği, E.D.’nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli E.Ö. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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