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    Ankara'da indirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti

    Bir mağazanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle başlatılan indirimleri duyan vatandaşlar, cep telefonlarını alabilmek için birbirlerini ezdi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:54
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    Ankara'da indirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti

    Ankara'da bir mağazada kuruluş yıl dönümü nedeniyle indirim başlatıldı.

    İindirim haberini duyan vatandaşlar, izdiham yaşattı.

    TELEFONLARI ALMAK İÇİN KAPIŞTILAR

    Özellikle cep telefonunda yapılan indirim yoğun ilgi gördü.

    İZDİHAM YAŞANDI

    Yüzlerce vatandaş telefonlardan alabilmek için adeta birbirini ezdi. Cep telefonları ise yaşanan yoğunluğun ardından kısa sürede tükendi.

    Ankara da indirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti #1

    Ankara da indirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti #2


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