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- Ankara'da indirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti
Ankara'da indirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti
Bir mağazanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle başlatılan indirimleri duyan vatandaşlar, cep telefonlarını alabilmek için birbirlerini ezdi.
- İHA
- 28.03.2022 - 16:16
- Güncelleme : 28.03.2022 - 16:54
Ankara'da bir mağazada kuruluş yıl dönümü nedeniyle indirim başlatıldı.
İindirim haberini duyan vatandaşlar, izdiham yaşattı.
TELEFONLARI ALMAK İÇİN KAPIŞTILAR
Özellikle cep telefonunda yapılan indirim yoğun ilgi gördü.
İZDİHAM YAŞANDI
Yüzlerce vatandaş telefonlardan alabilmek için adeta birbirini ezdi. Cep telefonları ise yaşanan yoğunluğun ardından kısa sürede tükendi.