Ankara'da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı

Ankara'da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı

Saldırıda 3 polis memurunu yaralarken, 3 polis otomobili de zarar gördü. Bölgeye yönlendirilen çevik kuvveti ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Keçiören'de saat 01.00 sıralarında yüksekten atlayarak intihar eden genç, olay yerine gelen ambulansla Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gencin intihar ettiğini duyan yakınları, hastane bahçesinde toplanmaya başladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE POLİSE SALDIRI

Sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin yakınları, gençle ilgilenmedikleri bahanesi ile sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine saldırdı.

Ankara'da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı ViDEO

HASTANE BAHÇESİNDE TAŞ ATTILAR

İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekiplerine de zorluk çıkaran kalabalık, hastane bahçesinden polislere taş atmaya başladı.

Taş atmayı bırakmayan ve saldırganlığa devam eden 20 kişi, bölgeye gönderilen çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırı sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 3 ekip otomobili de zarar gördü.

Gözaltına alınan kalabalık grup emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemlerini sürdüreceği öğrenildi.