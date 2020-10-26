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    Ankara'da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı

    Saldırıda 3 polis memurunu yaralarken, 3 polis otomobili de zarar gördü. Bölgeye yönlendirilen çevik kuvveti ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 08:20
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 09:19
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    Ankara'da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı

    Ankara Keçiören'de saat 01.00 sıralarında yüksekten atlayarak intihar eden genç, olay yerine gelen ambulansla Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gencin intihar ettiğini duyan yakınları, hastane bahçesinde toplanmaya başladı.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE POLİSE SALDIRI

    Sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin yakınları, gençle ilgilenmedikleri bahanesi ile sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine saldırdı.

    Ankara'da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı ViDEO

    Ankara da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı #1

    HASTANE BAHÇESİNDE TAŞ ATTILAR

    İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekiplerine de zorluk çıkaran kalabalık, hastane bahçesinden polislere taş atmaya başladı.

    Taş atmayı bırakmayan ve saldırganlığa devam eden 20 kişi, bölgeye gönderilen çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Ankara da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı #2

    3 POLİS MEMURU YARALANDI

    Saldırı sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 3 ekip otomobili de zarar gördü.

    Gözaltına alınan kalabalık grup emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemlerini sürdüreceği öğrenildi.

    Ankara da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı #3

    Ankara da intihar eden gencin yakınları sağlık ve polis ekiplerine saldırdı #4

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