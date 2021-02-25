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Ankara'da Iraklı bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Ankara'da Iraklı bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Mamak ilçesinde Iraklı bir kadın 1 gün önce taşındığı evinde, arkadaşı tarafından ölü olarak bulunundu.