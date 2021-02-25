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- Ankara'da Iraklı bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu
Ankara'da Iraklı bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu
Mamak ilçesinde Iraklı bir kadın 1 gün önce taşındığı evinde, arkadaşı tarafından ölü olarak bulunundu.
- İHA
- 25.02.2021 - 04:38
- Güncelleme : 25.02.2021 - 04:43
Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi’nde Iraklı bir kadın, 1 gün önce 706. Sokaktaki bir eve taşındı.
Kadının eve gelen arkadaşı, kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.
KAFASININ ARKASINDA KAN BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Soba zehirlenmesi şüphesi üzerinde duran ekipler, kadının kafasının arkasında kan izi bulunmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ankara'da Iraklı bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu VİDEO