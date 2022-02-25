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    Ankara'da İranlı 2 şüphelinin bağırsaklarından eroin çıktı

    Ankara'da bağırsaklarında 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 03:25
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    Ankara'da İranlı 2 şüphelinin bağırsaklarından eroin çıktı

    Ankara'da 18 Şubat'ta Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu B.M. ve M.M.F'yi yakaladı.

    Şüpheliler daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    BAĞIRSAKLARINDAN EROİN ÇIKTI

    Zanlıların bağırsaklarından 103 kapsül halinde 800 gram eroin maddesi ameliyatla çıkarıldı.

    Şüpheliler, hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Ankara da İranlı 2 şüphelinin bağırsaklarından eroin çıktı #1


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